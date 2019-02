Accompagné d’une forte délégation, Julien Nkoghe Bekale a inauguré officiellement la JIN SHAN WOOD. Construite sur une superficie de 2 400 m², l’usine transformation du bois a couté la bagatelle de 3 milliards de FCfa. Spécialisée dans le sciage, le déroulage, le placage, le contre-plaqué et la fabrication de meubles, JIN SHAN WOOD, (Ndlr : entreprise d’origine chinoise) table sur une production annuelle de 45 000 m3 de placage en 2019, 40 000 m3 des avisés et 6000 m3 de contre-plaqués et entend optimiser sa production de placage en 2020 avec 54 000 m3.

« Dans sa phase de plein régime, l’exploitation de cette usine va générer près de 300 emplois directs ; toute chose qui participe de la vision éclairée du Président de la République dont la finalité sociale est de favoriser les conditions d’une création accélérée et soutenue d’emplois propices à la prospérité légitime de nos concitoyens », a déclaré Guy Bertrand Mapangou, Ministre d’Etat en charge des forêts et de l’environnement.

Faisant dune pierre deux coups, le chef du gouvernement a également procédé à la pause de la première pierre des sociétés Africa View Panels et Star Play Gabon, deux entreprises à capitaux indiens spécialisées comme la première dans la transformation du bois.

Créée en 2010, la plus grande zone franche de toute l’Afrique de l’Ouest et Centrale, la Zone Economique Spéciale (ZES) de NKOK du Gabon est le fruit d’un Partenariat public-privé (PPP) entre l’Etat gabonais et le groupe agroindustriel Olam international. Elle dispose de 1 126 ha et compte actuellement 73 entreprises originaires de 19 pays, opérant dans 17 secteurs industriels différentes.