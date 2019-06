Women Deliver 2019 : L’acte d’engagement de la FSBO

La Conférence Women Deliver 2019 est un évènement d’envergure international qui a pour but, de réunir des milliers d’acteurs originaires d’horizons différents autour d’une problématique commune, consacrée de manière globale à la marginalisation des femmes, afin de favoriser l’élaboration de solutions autour des droits des femmes. L’évènement qui n’était pas singulier aux femmes à notamment enregistré la participation des décideurs et Homme politiques tels que le Premier Ministre canadien, Justin Trudeau, la Présidente de la République démocratique fédérale d’Éthiopie, Sahle-Work Zewde, le Président la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, et le Président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo.

Cette conférence qui précède le plaidoyer lancé en avril dernier par la Première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, fondatrice de la fondation éponyme, partie prenante à la conférence de Vancouver n’est que le prolongement de l’action de cette dernière en faveur de la reconnaissance des droits des femmes à travers les pays. La participation de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) porte tout le sens de cet engagement, puisque l’objectif principal de la présence de cette fondation à cette conférence est de porter la voix du Gabon au niveau mondial, en tant qu’acteur social majeur, tout en nouant des partenariats stratégiques. A Vancouver, la FSBO a profité de cette plateforme pour nouer des partenariats bénéfiques notamment avec des démembrements d’organismes internationaux comme tels que l’ONU.

Cela explique en effet, les échanges entre la Vice-Présidente exécutive de la Fondation, Dr Simone Mensah et Kalliopi Mingeirou, en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes au sein de l’Onu Femmes sur les programmes existants relatifs à la prévention des violences et aux bonnes pratiques en la matière. Cette synergie selon la FSBO favorisera l’implémentation d’actions concrètes et efficaces vivant à l’amélioration des droits de la femme au Gabon et la réduction des inégalités dont elles sont encore victimes.