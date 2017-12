Après l’annonce par le Porte-parole de la Présidence de la République gabonaise, Ike Ngouoni Oyouomi du voyage le 12 décembre prochain d’Ali Bongo Ondimba à Paris, sur invitation de son homologue français Emmanuel Macron, pour participer au sommet international sur l’environnement, deux ans après les accords de Paris, le comportement de la diaspora gabonaise, déjà à pied d’œuvre, pour saboter le prochain séjour français d’Ali Bongo Ondimba a notamment été évoqué.

Le Porte-parole a appelé les activistes de la diaspora à faire preuve de responsabilité et s’investir dans le développement du pays. Pour Ike Ngouoni, il faut que cette diaspora se mette du côté de la construction, comme c’est le cas de plusieurs autres communautés africaines qui résident en France et qui contribuent au développement de leur pays en y envoyant de l’argent et proposant des projets. Pour lui, les actes visant à ternir l’image du Gabon sont donc à proscrire.