Après son entrée en matière réussie devant Kinda ODZO du Congo Brazzaville 3 sets à 1 samedi 19 octobre dernier, Funny du Gabon s’est facilement qualifié pour les demi-finales, en disposant de Vita Club de la RDC 3 sets à 0 lundi 21octobre pour son deuxième match des éliminatoires du championnat d’Afrique des clubs champions zone 4.

Parti à la conquête de la zone 4 presque dans la plus grande discrétion et sans soutien véritable des autorités sportives gabonaise, le club Librevillois qui compte en son sein des joueuses déterminées à aller plus loin dans cette compétition a surpris tous ses adversaires qui ne vendaient pas chère sa peau.

Le seul représentant gabonais à cette compétition affronte ce mercredi 23 octobre DGSP, un autre club du Congo.

Les joueuses du clubs gabonais : Kelly Onanga, Hughette Ossinga, Laude Bissingui, Madeine Manga, Monique Djibang, Doriane Leum, Nadège Embigne, Christelle Maganga, Audrey Aloli, Teddia Biyamou, Magline Taika, Geneviève Noukam .