La capitale gabonaise se mue dangereusement, du moins du plan des mœurs qui s’effondrent chaque jour un peu plus tel un château de carte. Les braquages déjà légion augmentent quotidiennement. Et pour preuve, une nouvelle pratique en la matière est enregistrée. Ces voyous commettent désormais leurs forfaits en bandes organisées, mais surtout en utilisant des véhicule pour pouvoir se volatiliser en toute quiétude, au grand dam des populations désespérées et craintives.