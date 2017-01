Voiries : La route de Makokou, un véritable calvaire !

Pénible ! C’est le qualificatif que bon nombre d’usagers, attribuent à la route menant à Makokou, le chef-lieu de la province de l’Ogooué Ivindo. D’une longueur de 94 kilomètres, au départ de la localité d’Ovan (où le bitume s’arrête), la route est à peine praticable. Les cassis résultant du manque d’entretien et les séparations causées par les eaux de ruissellement rendent l’accès difficile voire impraticable. Ainsi pour rallier Ovan à Makokou, il faut compter pas moins de 2 heures 30 minutes. C’est au pas lent que les automobilistes se déplacent sur ce tronçon.

En l’état actuel, seuls les 4x4 et camions s’aventurent sur cet axe routier. « Lorsqu’il pleut ici à Makokou et que cela s’étend sur des kilomètres à la ronde, la route devient difficile à pratiquer », explique un autochtone. La conséquence, ajoute-t-il, les véhicules prêts au départ sont contraints d’attendre deux, trois ou quatre jours le temps que le sol sèche, selon l’intensité de la pluie. À différents endroits, des panneaux de signalisations à l’effigie FHEC, indiquent que les travaux avaient pourtant débuté. Une base de stockage, gardée par un individu dans laquelle figurent encore des engins lourds prouvent également qu’il y’a bel et bien eu un début de travaux. Alors que s’est-il passé pour que les travaux s’arrêtent uniquement à Ovan ? L’argent aurait-il fait défaut ? Impossible d’avoir une réponse exacte. Mais une chose est sure, si Makokou se meurt à petit feu et s’apparente à un coin perdu du Gabon, c’est avant tout à cause de cet accès routier difficile et ne favorisant ni les échanges économiques ni le tourisme de la région.