Entièrement financé par Gabon special economic zone (GSEZ), filiale gabonaise de l’agro industriel Olam et lancé en avril dernier pour une durée de six mois, le programme ophtalmologique « Vision pour tous »a pris fin. Durant la mission environ 75000 personnes ont été consultées. Bilan.

« Nous sommes fier de l’impact du programme sur les populations » c’est le sentiment exprimé par Théophile Ogandaga, représentant de GSEZ le 11 octobre 2018 au cours de la conférence de presse tenue au siège de Gabon special economic zone (GSEZ) durant laquelle le bilan de la mission ophtalmologique « Vision pour tous » a été présenté à la presse. Visiblement satisfaisant, la mission lancée début avril dernier vient de prendre fin après six mois. Durant les six mois, plus de 75000 personnes dont 35 108 élèves ont été consultés contre 3000 opérations.

Le glaucome, les déchirures cornéennes, la cataracte, la masse orbitale, le chalazion, et bien d’autres maladies des yeux ont été au centre des différentes opérations réalisées durant la période précitée. Dans le même temps, 8000 paires de lunettes médicales ont été prescrites. Cette expérience d’après le Dr Rashmin Gandhi, ophtalmologue indien ayant pris part à la mission était très « intéressante et enrichissante ».

Pour matérialiser ce programme qui s’inscrit dans la responsabilité sociale de l’entreprise GSEZ, 530 millions de francs CFA ont été déboursés. GSEZ se dit fier de ce résultat et se dit prêt également, à continuer à mener des actions sociales d’envergure pour le bien-être des populations. Satisfait du déroulement de la mission et de son impact social et économique, le secrétaire général adjoint du ministère de la santé, Guy Patrick Obiang Ndong a appelé l’entreprise à pérenniser ce type d’action. « Vous avez commencé Ne vous arrêtez pas au milieu » a-t-il lancé à l’endroit des dirigeants de GSEZ.