"Vacance de pouvoir" : Leaders syndicaux et un opposant interpellés

Simon Ndong Edzo, Sylvie Nkoghe Mbot, Jean Bosco Bougoumou, Ghislain Malanda, tous membres de Dynamique Unitaire (DU) et Privat Ngomo, un opposant proche de Jean Ping ont été interpelé, hier vendredi 12 juillet 2019 après avoir ouvertement déclaré, selon eux le décès du Président de la république, Ali Bongo Ondimba, et réclamé haut et fort la proclamation de la vacance du pouvoir.