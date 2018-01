Après sa correspondance de fin décembre dernier dans laquelle elle revalait des irrégularités enregistrées lors de l’élection des délégués du personnel de Vaalco. N’ayant pas été consulté au préalable, l’Onep ne voit pas d’un bon œil la procédure, pire elle évoque l’illégalité de la démarche. « Nonobstant cette dénonciation d’illégalité du vote par l’Onep, l’employeur a poursuivi sa démarche par la tenue du scrutin le 22 décembre dernier », indique l’Onep, en pure violation des textes.

Pour le Syndicat des pétroliers, il ne s’agit pas d’une élection car organisée contrairement aux dispositions du Code du travail. « La Direction générale de Vaalco a, de manière unilatérale, redéfinit la notion d’établissement en considérant l’entreprise toute entière comme un seul établissement ». Un vice de procédure vu que Vaalco est constitué de plusieurs entités. « Le nombre de collèges électoraux et la répartition des sièges entre ces collèges font l’objet d’un accord entre le chef d’établissement et les organisations professionnelles des travailleurs les plus représentatives (…) », stipule un arrêté de 2001. Or, à en croire l’Onep, rien n’a été fait dans les règles de l’art.