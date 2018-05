US : Elza Ritchuelle-Boukandou claque la porte !

Le parti politique Union et Solidarité (US) vient d’enregistrer un nouveau départ, celui d’Elza-Ritchuelle Boukandou, membre du bureau exécutif. Cette dernière a déposé hier mercredi 30 mai courant sa démission au secrétariat du parti, dirigé par Jean de Dieu Moukagni Iwangou.

L’entrée du président d’Union et Solidarité, (US), Jean de Dieu Moukagni Iwangou dans le gouvernement Issoset-Ngondet III est toujours mal-perçue par certains de ses camarades et d’autres membres de l’opposition. En atteste les frictions enregistrées à l’US. Après le départ de Paul Nicolas Nguema (Ndlr : qui a démissionné le 24 mai 2018 dernier), le tour est revenu à Elza-Ritchchuelle Boukandou, membre du bureau politique de déposer également son tablier. « Monsieur le secrétaire général, beaucoup d’entre nous sont tragiquement divisés par une schizophrénie tenace. D’une part nous professons fièrement certains principes, sublimes et nobles... mais d’autre part, nous pratiquons pitoyablement l’exacte antithèse de ces principes. Nous discourons éloquemment sur notre attachement au respect de la loi, nous proclamons notre attachement à la démocratie, mais nous pratiquons lamentablement l’exact opposé du credo démocratique », a déclaré la démissionnaire.

Une décision prise par la désormais ex-président du MJU consécutive à l’entrée de Jean de Dieu Moukagni-Iwangou au gouvernement associé à l’attitude du bureau exécutif du parti. « La supercherie mise en œuvre pour légitimer son forfait par le bureau exécutif au mépris total de la volonté des militants comme l’a fait en 2016 son nouvel ami devant qui il est allé prêter serment. Les attaques personnelles dont je suis victime depuis qu’en responsabilité j’ai assigné le désormais ministre d’Etat devant le tribunal aux fins de radiation, me conforte dans la conviction selon laquelle, politiquement nous n’avons plus rien à faire ensemble », a renchérie Elza-Ritchchuelle Boukandou.