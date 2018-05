Accusée d’être à la tête d’une Tour de Pise, (Ndlr : la Cour Constitutionnelle en raison des décisions la plupart du temps en faveur du pouvoir en place), Marie-Madeleine Mborantsouo vient de donner un sérieux coup de pied dans la fourmilière. Cette dernière a ordonné purement et simplement la dissolution du Gouvernement et dans le même temps de l’Assemblée nationale. Une décision prise à la suite du troisième report tacite des élections législatives. Lesquelles élections devaient avoir lieu au plus tard le 28 avril dernier.