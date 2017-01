UOB : A quand la réouverture du Campus Universitaire ?

Depuis sa fermeture provisoire en fin d’année 2014 par le Gouvernement, le Campus Universitaire sensé héberger les étudiants est fermé jusqu’à ce jour. Et pour cause, les bâtiments en réfection depuis bientôt trois ans ne sont pas prêts d’être livrés.

La nouvelle année académique 2017 à l’Université Omar Bongo s’annonce une fois de plus incertaine pour les étudiants en quête d’une chambre au Campus Universitaire. Le chantier de réfection des pavillons (A, B, C, D, E, F) ne sont pas prêts à être livrés de suite. Rappelons que le Campus Universitaire avait été fermé pour réfection par le Gouvernement en fin 2014. Les pavillons nécessitaient impérativement des réfections, d’où l’expulsion des étudiants de leurs chambres respectives. Seulement depuis lors les travaux sont complètement arrêtés.

Une situation préoccupante, vu que de nombreux nouveaux bacheliers, dont une grande partie émane de l’intérieur du pays, frappent aux portes de l’université. Conséquences : ces derniers éprouvent d’énormes difficultés à se loger. Ils sont donc obliger de se tourner vers la location. À la cherté des loyers au Gabon, s’ajoute le coût onéreux du transport. Des écueils vécus non seulement par les étudiants mais également par une bonne frange de la population. Le moins que l’on puisse dire c’est que le problème de l’Université Omar Bongo est loin d’être bénin. « L’Université ressemble à un champ de bataille, avec des travaux qui n’en finissent pas. Le restaurant est fermé pour cause le départ de la société chargée de la restauration des étudiants. Le Centre Médical lui aussi est fermé. La route, n’en parlons pas, les taxis refusent de rentrer ici à cause de l’état de cette route. Dites-nous ce que l’on a fait pour mériter un tel abandon de la part des autorités ? Nous voulons que ces problèmes soient résolus. Quand nous allons manifester, on dira encore toujours les étudiants de l’UOB », confie K.R, une jeune étudiante. Les étudiants des deux Facultés que compte l’Université Omar Bongo ne demandent qu’une chose, la réouverture du Campus Universitaire et la résolution des multiples problèmes fonctionnels qui minent le « Temple du savoir ».