Tropicale Amissa Bongo : Le Schoolbook 2020 distribué à Libreville

Le départ fictif de la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo a été donné jeudi 12 décembre 2019 à l’école publique de Mont-Bouët 2 avec la distribution du nouveau Schoolbook par les membres du comité d’organisation de ladite course, en présence de l’Inspecteur ,chef de circonscription scolaire de la commune de Libreville centre , Jean Robert Louembé et plusieurs directeurs d’établissements publiques primaires de la capitale gabonaise .

Au grand bonheur des élèves, l’école publique de Mont-Bouët 2 situé au quartier Sorbonne à Libreville a abrité la cérémonie de coup d’envoi de la distribution du Schoolbook de la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo qui s’étendra dans toutes les villes où les cyclistes passeront du 20 au 26 janvier 2020.

« C’est un honneur pour moi d’accueillir la délégation de la Tropicale Amissa Bongo pour le lancement de la distribution du livret pédagogique qui enseigne sur le cyclisme » a déclaré la directrice de l’école publique de Mont-Bouët 2, Nathalie Itoumbangoye Matoye dans son discours de circonstance.

Sous le regard des élèves, des écoles de Mont-Bouët 1 et 2 , les directeurs d’écoles de Batavéa 1, Kinguélé, école pilote urbaine centre, Mindoube 2, Venez-Voir etc.. ont reçu leur lot de manuels de la Tropicale Amissa Bongo qui s’invite dans le programme scolaire 2020.

Pour Serge Aimé Lafleur, responsable du pôle communication, à travers ce livret les enfants apprendront la géographie, l’histoire, les mathématiques, l’anglais, le développement durable, les sciences, le français etc.. en s’amusant avec la Tropicale Amissa Bongo. « Le Schoolbook 2020 qui est dédié aux élèves de 4e et 5e année (CM1 et CM2) permettra aux élèves de se familiariser avec le cyclisme et le vélo et pourra susciter en eux des vocations autour du vélo » a-t-il fait savoir.

Port-Gentil constituera la 2e étape de la distribution du nouveau Schoolbook avant d’aller dans les autres villes qui abriteront la course.