Le parcours de la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo, qui se déroulera du 20 au 26 janvier 2020 a été dévoilé lundi 4 novembre 2019 par les organisateurs de cette course qui lance officiellement les activités de l’UCI.

Organisée sur 7 étapes, la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo remportée l’an dernier par l’Italien Niccolo Bonifazio, actuellement pensionnaire de l’équipe Total –Direct Energie, a livré lundi 4 novembre 2019 son parcours, jugé le plus long de son histoire avec un peu plus de 1000 kilomètres entre le Cameroun, le Grand Nord, le Sud du Gabon et l’Ogooué-Maritime.

Les étapes :

1re étape (20 janvier) : Bitam-Ebolowa (150 km)

2e étape : Bitam-Oyem (110 km)

3e étape : Mitzic-Ndjolé (180 km)

4e étape : Lambaréné-Mouila (190 km)

5e étape : Lambaréné-Kango (145 km)

6e étape : Port Gentil-Port Gentil (130 km)

7e étape (26 janvier) : Nkok-Libreville (130 km)

A noter que les cyclistes gabonais fragilisés par un mauvais management de la Fédération gabonaise de cyclisme et un manque de moyens financiers du ministère des Sports, n’ont toujours pas entamé leur programme de préparation, ce malgré la présence du coach espagnol des cyclistes, Abraham Olano, frappé lui aussi par plusieurs mois de salaires impayés .