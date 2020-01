La ligne d’arrivée de l’Etape Lambaréné-Mouila (190 km ) de la Tropicale Amissa Bongo 2020 a vibré jeudi 23 janvier au son des applaudissements de la communauté camerounaise qui a vu son jeune Lion Indomptable Clovis Kamzong Abossolo terminer en tête de la course juste devant Joseph Areruya du Rwanda. Une victoire certes historique pour le Cameroun et l’Afrique centrale qui remporte pour la première fois une étape de la Tropicale mais qui ne change pas le classement général mené par l’Erythréen Natnael Tesfazion qui a bien conservé son maillot jaune depuis Oyem.

« On a tenté le coup pour arriver ici en tête. Je pense que le public camerounais est aussi heureux que moi avec cette victoire. C’est la plus belle victoire de ma carrière, car gagner une étape d’une course n’est pas donné à n’importe qui. Je pense que je suis le premier camerounais à remporter une étape de la Tropicale Amissa Bongo et je suis vraiment content pour cela » a déclaré Clovis Kamzong .

Le coureur gabonais Ghislain Ndong âgé de 40 ans ne lâche rien et a été une fois de plus le premier coureur de sa sélection nationale à franchir la ligne d’arrivée. Les 4 premières places du classement général de l’étape 4 de la course ont été 100% africaine. Clovis Kamzong a terminé premier suivi de Joseph Areruya, puis du marocain Sabbahi El Houcaine et de Nikiema Abdoul Aziz du Burkina Faso.