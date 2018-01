Tropicale Amissa Bongo : 2ème victoire d’étape pour Rinaldo Nocentini

L’Italien Rinaldo Nocentini de l’équipe Sporting-Tavira du Portugal, a remporté sa deuxième victoire d’étape samedi 20 janvier 2018 entre Bitam-Oyem, un parcours long de 107 km. Il a devancé l’érythréen Selemun Zementes et le jeune Rwandais Joseph Areruya, qui a tout de même pu conserver son maillot jaune.

C’est en terminant fort dans les derniers mètres de l’arrivée après avoir fait la différence sur la dernière montée que le coureur italien a devancé ses adversaires. Quant à Joseph Areruya, le Rwandais qui a remporté l’étape la plus longue Ndjolé-Ambam (182,5 km ) et qui a terminé 8e et 3e lors des étapes d’Oyem-Ambam et Bitam-Oyem, il reste sans discuter le détenteur du maillot jaune avec une avance de 18 et 38 secondes sur ses poursuivants immédiats l’Allemand Nikomedus Holler et le Français Damien Gaudin au classement général.

Il restera à Joseph Areruya et Rinaldo Nocentini de confirmer leur forme du moment lors de la dernière étape Bikelé-Libreville de la Tropicale Amissa Bongo 2018, ce dimanche 21 janvier.