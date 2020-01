Le titre de vainqueur de la Tropicale Amissa Bongo 2019 remporté par l’Italien de l’équipe française de Direct Energie Niccolo Bonifazio est remis en jeu à partir de ce lundi 20 janvier 2020 avec le coup d’envoi de la 15e édition de cette course qui ouvre le calendrier international de cyclisme avec l’étape Bitam-Ebolowa (149 km ). Qui sera le futur vainqueur de la Tropicale Amissa Bongo 2020 ?

Véritable festival du cyclisme africain depuis ses débuts en 2006, la Tropicale Amissa Bongo attire les meilleurs cyclistes du monde du vélo. Avec des équipes internationales d’élite et des sélections nationales africaines déterminées à s’inscrire dans les annales de la compétition. Celle-ci s’annonce donc très serrée. Bien malin, celui qui donnera d’avance le nom du futur vainqueur.

La concurrence s’annonce rude à tous les niveaux. Des coureurs comme l’Erythréen Natnael Berhane désormais leader de sa nouvelle écurie européenne Cofidis grâce à ses performances à la Tropicale, se positionne comme un sérieux prétendant au titre cette année. L’équipe Cofidis dont la dernière participation à la compétition gabonaise remonte à il y a 6 ans, compte sur l’Erythréen pour déclasser Niccolo Bonifazio qui n’est pas revenu cette année pour défendre son titre. Un autre Erythréen est à surveiller de très près, il s’agit de Biniam Girmay Hailu, vainqueur à seulement 18 ans d’une étape en 2019 sur la Tropicale face aux grands sprinters mondiaux tels que André Greipel et Niccolo Bonifazio.

Le cycliste japonais Fumiyuki Beppu qui a couru autrefois aux cotés d’Amstrong sera certainement très suivi car, coéquipier aussi du jeune Erythréen Biniam Girmay Hailu, sociétaire du club franco-japonais Nipo Delko Marseille.

Le Rwandais Joseph Areruya vainqueur de la Tropicale 2018 sera également surveillé tout comme l’Algérien Youcef Reguigui et les incontournables Erythréens qui ont toujours brillé au Gabon depuis la grande époque de Daniel Teklehaimanot.

Les équipes professionnelles du continent africain auront également une belle carte à jouer. Les Sud-Africains de Pro-Touch et les Angolais de BAI Sicasal chercheront certainement à confirmer le choix et la confiance des organisateurs de la Tropicale qui les ont invités cette année. Les marocains amenés par El Kouraji Monchine, les Burkinabés par Nikiema Abdoul Aziz, les coureurs ivoiriens par Cissé ISSIAKA et les camerounais avec Kamzong Abossolo Clovis tenteront tout pour s’illustrer sur cette première étape.

Côté gabonais, Denaka Loïc, Glen Moulengui, Mba Tounkara Farel Orphé, Lekibi Randy, les véterans Ngadamba Geoffroy et Ndong Ghislain ont la lourde responsabilité de représenter le pays organisateur. Une responsabilité difficile à assumer d’autant plus qu’ils ont bénéficié d’une vingtaine de jours à peine pour se préparer pour cette rude épreuve.