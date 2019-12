En perspective de la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo prévue du 20 au 26 janvier 2020, le comité d’organisation de ladite compétition lance ce lundi 9 décembre 2019 et ce jusqu’au 20 du mois courant, la distribution d’un nouveau Schoolbook auprès des écoles des 5 provinces qui accueilleront la course.

Conçu pour sensibiliser les élèves des classes de CM1 et CM2 sur les valeurs humaines et sportives du cyclisme, le nouveau livret pédagogique sera distribué du 9 au 20 décembre en vue de l’organisation de la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo qui aura lieu du 20 au 26 janvier 2020 dans 5 provinces du Gabon.

Selon le comité d’organisation, la distribution officielle des 15.000 exemplaires du Schoolbook de la Tropicale se déroulera, le long du parcours de la Tropicale à commencer par la province du Woleu-Ntem qui accueillera les festivités du grand départ de la prochaine Tropicale puis dans les quatre autres provinces traversées en janvier par la course.

Dans le nouveau Schoolbook, où la Tropicale Amissa Bongo et le cyclisme constituent les principaux sujets, de nombreuses disciplines sont ainsi abordées d’une manière ludique. Ce qui permettra aux enfants de mieux comprendre le sport cycliste et de supporter au mieux les coureurs à leur passage.

Ce fascicule scolaire ainsi que ses corrections seront également téléchargeables sur le site officiel de la Tropicale Amissa Bongo (www.tropicaleamissabongo.com) ou en cliquant sur le lien suivant https://www.tropicaleamissabongo.com/fr/schoolbook-de-la-tropicale.

Depuis sa création en 2006, la Tropicale Amissa Bongo a conservé sa vocation de faire partager les bienfaits du sport à travers cette compétition internationale de grand standing mais aussi de faire découvrir au monde entier les magnifiques paysages de chaque province.

Ce livret pédagogique que les écoliers gabonais vont avoir entre les mains va leur permettre comme lors de l’opération précédente il y a un an, de mieux connaître la Tropicale Amissa Bongo, de comprendre tous ses enjeux ce qui pourra leur donner envie de pratiquer le cyclisme pour participer, un jour à cette épreuve internationale qui fait référence au calendrier mondial du cyclisme.