Vainqueur de la première étape de la 13e édition de la Tropicale Amissa Bongo lundi, l’Allemand Lucas Carstensen de l’équipe Bike Aid a conservé son maillot jaune en terminant 3e de la course de l’étape Ndendé-Fougamou derrière l’Italien Pacioni Luca de l’Equipe Wilier Triestina-Sellet It (2e) et l’Australien Breton Jones grand vainqueur de cette 2e journée.

Leader au classement général grâce à sa victoire lors de l’étape d’ouverture Kango-Lambaréné de la Tropicale Amissa Bongo 2018 et sa troisième place acquise lors de l’étape 2 Ndendé-Fougamou longue de 173 km, remportée par l’Australien Breton Jones, le jeune Allemand Lucas Carstensen a conservé son maillot jaune.

« Le plus important pour moi était de conserver le maillot jaune même si j’avoue que c’était difficile » a déclaré Lucas Carstensen.

En effet, le début de l’étape a été jugé très agité avec les coureurs qui se sont déchaînés dès le coup d’envoi et les nombreuses attaques dès le premier kilomètre. Au km 80, à un peu plus de la moitié de la course, un groupe de six coureurs est parti à l’attaque avec deux rwandais Ukinawabo et Ruberwa , deux Erythréens Musie et Mulubrhan ainsi que le Marocain Jelloul et l’Ethiopien Tsegay.

Bien accompagné par ses coéquipiers de Delko Marseille, Breton Jones qui s’est clairement détaché de ses poursuivants en imposant un rythme soutenu dans les dernières minutes a au final remporté l’étape Ndendé-Fougamou au sprint.

La formation gabonaise a amélioré son classement en se positionnant à la 40e et 44e place grâce à Glenn Morvan Moulengui et Charles Anguilet, respectivement premier et deuxième gabonais à franchir la ligne d’arrivée.

En attendant la 3e étape Fougamou-Lambaréné ce mercredi 17 janvier 2018 , au classement général la danse est bien menée par Lucas Carstensen, suivi de Jones Breton, du français Emmanuel Petit, del’Italien Luca Pacioni .