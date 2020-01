Très attendu après sa première victoire lors de l’Etape Bitam-Ebolowa (149 km) de la Tropicale Amissa Bongo 2020, l’italien de l’équipe Cofidis, Attilio Viviani n’a pas pu enchaîner avec une deuxième victoire mardi 21 janvier 2020 lors de la 2e étape Bitam-Oyem (107 km).C’est donc le jeune Erythréen Natnael Tesfazion qui a créé la surprise en dominant tout le monde avec l’aide de ses coéquipiers qui ont bien travaillé pour lui depuis le départ. Il devient ainsi maillot jaune de la course en attendant le parcours difficile de Mitzic-Ndjolé (186 km) mercredi 22 janvier.

A peine âgé de 20 ans, Natnael Tesfazion a remporté mardi 21 janvier 2020, la 2e étape Bitam-Oyem(107 km) de la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo, en dominant les coureurs des grandes écuries européennes tels que l’Italien Attilio Viviani à qui il a arraché le maillot jaune décroché par ce dernier en ouverture sur le parcours Bitam-Ebolowa (149) avec un temps de 2h30’42.

Pour s’imposer, le jeune Erythréen a attaqué dans les trois derniers kilomètres accompagné de deux coureurs français Victor Lafay (Cofidis) et Jordan Levasseur (Natura 4 Ever-Roubaix). Mais il fut le seul à résister au retour du peloton pour passer in extremis en tête la ligne d’arrivée.

« Disons que c’est un parcours aussi difficile que le premier. Mais je remercie mon équipe et mon staff qui ont travaillé pour moi à fond pour me permettre de créer la distance avec mes challengers durant toute la course jusqu’à l’arrivée » a déclaré Natnael Tesfazion.

Le premier gabonais à franchir la ligne d’arrivée s’appelle Geoffroy Ngandamba (45e) en 2h 46’09, suivi de Ndong Ghislain 49e (2h46’14). Glen Moulengui , Loïc Denaka et Randy Lekibi ont terminé respectivement 82e, 84e 85e et avant-dernier juste devant l’Algérien Saidi Nassim, bon dernier de la course.

Au classement général de l’étape 2, Natnael Tesfazion a devancé l’Algérien Youcef Reguigui, son compatriote Henok Mulueberhan, le français Emmanuel Morin de Cofidis etc...

Natnael Tesfazion, 20 ans, a déjà une belle expérience dans le milieu professionnel au sein de l’équipe continentale sud-africaine basée en Italie, NTT Continental Cycling Team, la deuxième équipe de la World Tour qui s’appelait jusque-là, Dimension Data.Il devient ainsi le 6e coureur Erythréen à remporter une étape de la Tropicale Amissa Bongo et le 4e à porter le maillot jaune de leader après Meron Russom en 2012, Natnael Berhane en 2014 et Tesfom Okubamariam en 2016.