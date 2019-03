Tronçon routier : Cyriaque Moukoundzi réhabilite l’axe Mbigou-Lebamba !

Victimes de nombreux accidents de la circulation dus au mauvais état de la route depuis quelques années, les populations du 1er siège du département de la Boumi Louetsi peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, le nouveau député (Ndlr : élu sous la bannière du Parti Démocratique Gabonais) de cette circonscription, Cyriaque Moukoundzi a procédé la semaine dernière au ré-profilage du tronçon Mbigou-Lebamba, long de 85 km. Selon nouvel élu, les travaux entièrement financés sur fonds propres ont servi au réaménagement des parties de la route les plus piteuses et dangereuses telles que les montagnes des villages Kongui, Ndonga, Bilala, la décente de Malouloulou où le célèbre chanteur Nono Michima avait perdu la vie.

D’après un des responsables de la société adjudicataire, les travaux de la route exécutés précisément du 3 au 10 mars dernier ont consisté aussi à l’ensoleiment, le rechargement des parties glissantes et le réaménagement des ponts défectueux. Interrogé, l’honorable Cyriaque Moukoundzi a indiqué que son initiative a pour objectif de faciliter l’accès des populations de Mbigou à l’hôpital de Bongolo pour mieux se faire soigner, minimiser le nombre des accidents de la circulation causés par le mauvais état de la route et permettre à tout le monde de voyager en toute sérénité. Pour rappel, ce natif de la Boumi Louetsi n’est pas à sa première réalisation. En effet, cet opérateur économique de Mbigou avait déjà procédé au réaménagement de cette route avant d’être élu à l’Assemblée nationale.