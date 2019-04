Transports : Les transporteurs vent debout contre le racket !

La Coalition des syndicats de transporteurs terrestres, dirigée par Jean Robert Menié, Président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon (Sylteg) a annoncé, le lancement d’une grève d’une semaine ce lundi 28 avril 2019 pour protester contre le racket et autres tracasseries policières.

Emprunter un taxi, pour se rendre à son lieu de travail, à l’école ou à une occupation quelconque, pourrait poser problème dès ce lundi 29 avril courant. Et pour cause, lassée des rackets et autres tracasseries policières, la Coalition des syndicats de transporteurs terrestres dirigée par Jean Robert Menié a annoncé le week-end écoulé, le lancement d’une grève générale d’avertissement d’une semaine sur l’ensemble du territoire national. « Sachant compter sur la responsabilité du gouvernement gabonais qui a toujours œuvré pour la paix sociale dans notre pays, nous espérons qu’avec cette grève de cinq jours, une solution rapide sera trouvée, pour mettre un terme à ce problème de contrôles intempestifs », a déclaré Jean Robert Menié.

Cette annonce intervient quelques jours après la mise en place par la police nationale, du gilet d’identification qui sera « porté au moins par l’agent verbalisateur dans chaque dispositif sur le terrain et aura un identifiant selon son unité d’affectation ». Annoncé quelques jours avant la sortie des transporteurs du Gabon, ce gilet se présente comme une solution aux griefs formulés par la Coalition des syndicats de transport terrestres puisqu’il devrait permettre d’identifier les agents habilités à effectuer un contrôle. La mise en place de cet outil, soit quelques jours après son annonce n’est cependant pas encore assez effective.