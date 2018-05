Après la passation des charges, supervisée par Annie-Chrystel Limbourg Iwenga, Secrétaire général du Ministère des Transports et de la logistique, Léandre Anoué Kiki, nommé dernièrement au poste de Secrétaire Exécutif de l’ARTF a pris officiellement ses fonctions, en remplacement de Justin Ndoundangoye, désormais ministre des Transports et de la Logistique. Remerciant le premier Ministre Emmanuel Issoze-Ngondet et le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba pour le choix porté sur sa personne, et ses anciens collaborateurs pour le travail accompli ensemble , Justin Ndoundangoye a dit être disposé à accompagner son successeur dans l’accomplissement de ses nouvelles tâches. En guise de conseil le nouveau ministre des Transports et de la logistique a demandé à Léandre Kiki de multiplier les efforts dans l’application des missions de l’ARTF, (Ndlr : le conseil, contrôle et l’arbitrage et la poursuite des projets initiés).

Léandre Kiki qui a apprécié le travail effectué par son prédécesseur, après avoir remercié Ali Bongo Ondimba, a rassuré l’ensemble du personnel de son engagement à susciter et à accompagner les initiatives de chacun visant à offrir aux populations cibles de véritables garanties de transports fiables et permanents. « Pour ma part, je réitère que je mettrais l’homme au cœur de mon administration, je travaillerais avec vous. Oui avec vous tous les cadres et agents de l’ARTF, dans le respect des textes en vigueur dans notre pays », a-t-il déclaré en rassurant aussi les uns et les autres sur la préservation des acquis et la continuité des actions du secrétaire exécutif sortant. Dans la même foulé Sosthène Akendengue Mavioga a été installé dans son fauteuil de Président du Conseil d’Administration de l’ARTF, en remplacement de Célestin Ndouleanou.