Transport médicalisé : L’entreprise GSEZ dote le Gabon de 20 ambulances

L’entreprise Gabon Special Economic Zone, (GSEZ) a procédé jeudi 03 mai courant, à la remise officielle au New Owendo International Port (NOIP d’un don de 20 ambulances médicalisées entièrement équipées et destinées aux centres de santé nationaux.

Acteur clé dans le segment industriel national, Gabon special economic zone (GSEZ) s’implique également dans l’amélioration des conditions de vie des populations. En atteste ses actions à caractère social. En effet, après le programme « Vision pour tous », ancré dans le programme de GSEZ, pour l’année 2018 lancé il y a quelques semaines et étendu sur 6 à 9 mois, l’entreprise vient à nouveau de s’illustrer dans le domaine social en remettant hier officiellement au Ministère de la Santé, 20 ambulances médicalisées.

D’une valeur de 350 millions de francs CFA, ce don selon la représentante du directeur général de GSEZ, Laetitia Dhelot « est la matérialisation des actions sociales que la société GSEZ entreprend depuis son installation au Gabon. » Offertes au profit des populations, ces ambulances seront déployées dans différentes structures sanitaires du pays afin d’assurer un transport de qualité et sécurisé des malades. Du côté du ministère de la Santé on se réjouit de ce don d’autant plus qu’il vient en relais à la flotte d’ambulances vieillissante.

« Les ambulances dont vous venez de nous faire don ce matin vont nous permettre de sauver des vies, car dans nos structures sanitaires certes, nous avons des ambulances qui ont déjà quelques années, mais cette dotation permettra facilement de transférer les malades d’une structure à une autre mais également d’aller secourir les accidentés des voies publiques qui parfois trainent des heures entières parce que simplement notre dispositif d’aide de service médical d’urgence pose aujourd’hui quelques difficultés en matière de transport médicalisé », a rassuré le secrétaire général du Ministère de la Santé, Guy Patrick Obiang.