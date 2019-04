En difficulté financière depuis plusieurs années, avec une flotte limitée, la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et Internationale (CNNII) semble apercevoir le bout du tunnel. Et pour cause, le Groupe Jampur International, basé à Doubaï ne cache pas son intention d’acquérir des actions de ladite compagnie. C’est du moins ce que nous apprend le Ministre de Transport et de la Logistique sur sa page Facebook officielle. « Oui, je confirme que le Groupe Jampur International veut rentrer au capital de la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et Internationale et qu’il est prêt à mettre rapidement à disposition un 1er bateau moderne pour le transport des passagers et des conteneurs de marchandises », a déclaré Justin Ndoudangoye qui résume la position Mohammad Shafiq, Directeur Général du groupe Emirati suite premier échange avec la partie gabonaise.

A en croire Justin Ndoudangoye, un pré-accord sera signé dans quelques heures et prévoit à terme, la fourniture d’autres bateaux et barges pour le transport des produits pétroliers et miniers à Libreville, à la Zone économique spéciale de Nkok, à Port-Gentil, Lambaréné, Ndjole ainsi que sur des lignes maritimes extérieures. Cet accord s’étendra à la construction des stations maritimes avec des zones logistiques et des services aux usagers sur les principaux points d’embarquement des capitales politique et économique. « Le partenariat attendu et dont le contenu complet sera ajusté et validé par le Gouvernement sur proposition du Conseil d’administration de la CNNII, définira aussi le niveau de représentativité de Jampur International dans l’équipe de gouvernance », ajoute le membre du gouvernement.

Le patron de Jampur International, Mohammad Shafiq, qui a visité en mars dernier les installations du transporteur maritime gabonais, a invité le ministre des Transports et de la Logistique qui était accompagné de quelques membres de son Cabinet, du Directeur Général de la CNNII Claude Abdon Tchibinda et du Directeur de la Promotion des Investissements Ghislain Mboma a visité les installations de son groupe.