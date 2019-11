Transport interurbains : Une desserte pour Okolassi-ville !

Ouf de soulagement pour les résidants d’Okolassi-ville, située dans la commune de Ntoum. Et pour cause, ils peuvent désormais se mouvoir en toute quiétude en raison d’un partenariat récemment signé entre la Société Gabonaise de Transport (SOGATRA) et ceux de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Une cérémonie qui s’est déroulée dans les locaux du Complexe scolaire Bambino village d’Okolassi, en présence du représentant du Premier Ministre, des autorités politico-administratives de la commune de Ntoum, de ceux de la SOGATRA et CNSS.

Dans son allocution de circonstance, le Secrétaire Général de la CNSS, Dr Laurent YAMI a tout d’abord présenté le projet « Okolassi-ville », démarré en 2014 et qui s’inscrit dans le cadre de l’aménagement d’espaces multifonctionnels de haut standing, dans le 2ème arrondissement de la commune de Ntoum. Il s’agit notamment sur le premier lot d’une cinquantaine de villas, avec toutes les commodités modernes, d’une école déjà fonctionnelle sous la gestion du Groupe scolaire Bambino village, des aires de jeu (terrains sport), des locaux à usage commercial, etc. Par ailleurs, Dr Laurent YAMI n’a pas manqué de souligner que le lancement de cette ligne permettra non seulement de faciliter la mobilité des familles qui y résident, mais également d’attirer les opérateurs économiques intéressés sur le site d’Okolassi-ville.

« Cette ligne remplira une vocation pluridimensionnelle. Elle sera un instrument d’intégration départementale, un outil de développement économique et social, et un facteur de réduction du temps de trafic et de sécurisation de transport », a-t-il indiqué en substance. Prenant la parole à son tour, le Maire du 1er Arrondissement de Ntoum, Cécile Aché BEKALE ONGONE, s’est félicitée de ce partenariat qui vient donner un souffle nouveau à la commune de Ntoum. Il est indéniable que cette desserte favorisera le désenclavement de cette cité et l’ouverture d’Okolassi-ville sur la capitale et le reste des agglomérations de la localité de Ntoum. Bon à savoir : ladite desserte résulte d’un partenariat entre la CNSS, via sa filiale CNSS Immo, Société civile immobilière (SCI) et la SOGATRA.