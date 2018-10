Des trains qui ne respectent plus les horaires de départ et d’arrivée, des clients qui dorment à même le sol dans les gares, attendant en vain leur départ, et ce, avec des retards de près de 24 heures, d’autres avec des bébés exposés au froid de la nuit, etc. Telles sont les difficultés auxquelles font face les clients qui empruntent par train, l’axe Owendo-Franceville depuis près de deux semaines. Raison évoquée : l’afflux des électeurs qui ont fait le déplacement de leurs localités à l’intérieur du pays pour le compte des élections couplées 2018.