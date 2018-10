Transport aérien : Afrijet affine sa relation clientèle

Afrijet innove ! La compagnie aérienne vient de lancer un programme de fidélisation dénommé « Le Club by Afrijet », destiné à récompenser ses fidèles passagers. Annoncé lors d’un récent évènement, « Le Club by Afrijet » dénote de la volonté de la compagnie aérienne d’améliorer sa relation clientèle, mais aussi de remettre le service et la confiance dans les cœurs de ses passagers. Pour l’Administrateur, par ailleurs Directeur général de la compagnie, Marc Gaffajoli, le programme de fidélisation est un instrument au service des clients.

En phase test depuis six mois, le programme comprend plusieurs niveaux de fidélité : « Red », « Silver », « Gold » et « Platinium » qui donnent accès à des avantages croissants comme l’achat des billets, l’accès au salon d’affaires, les priorités sur liste d’attente à la réservation, des offres spécialisées et bien d’autres. Cette nouvelle configuration commerciale surgit dans un contexte de forte croissance de l’activité de la compagnie et devrait conforter la position de la compagnie au Gabon et dans l’ensemble des régions du continent sur lequel elle opère.