La reprise, il y a un an, de l’usine de fabrication d’huile et de savon de Lambaréné, actif de l’industriel belge Siat Gabon par Olam n’a pas cassée la pénétration des produits Cuisin’Or et Pure savon sur le marché local. Comme d’autres, ces produits sont Made in Gabon.

La reprise par l’agro-industriel Olam de l’actif de fabrication d’huile de palme et de savon de Lambaréné du belge Siat, n’a pas affecté le positionnement des produits phares tels Cuisin’Or et pure savon. Présents sur le marché local, ces produits sont assez appréciés. Le design et les prix fixés par Olam, participent de cet intéressement des consommateurs. Revue à la baisse de 10 voire plus de 20%, la nouvelle gamme de prix offre aux consommateurs une marge bénéficiaire allant de 1000 à 2000 francs CFA. Une baisse de prix consécutive aux investissements réalisés par le singapourien Olam, notamment au niveau de l’agrandissement de l’usine.

« En ce moment, confirme un responsable, l’usine est en travaux. Ces travaux consistent en une extension de la raffinerie qu’il y avait avant. Cette transformation va permettre à la fois, d’augmenter la capacité de production journalière et annuelle ». A 35 tonnes jour du temps de Siat Gabon, la production est passée à 50 tonnes journalières. A terme, Olam ambitionne de doubler la production et augmenter la capacité d’embouteillage de l’usine qui devrait passer de 20 à 45 tonnes jours. Le développement de la culture de l’huile de palme de masse et la présence d’une usine de traitement et de transformation expliquent la qualité des produits commercialisés par l’entreprise Olam.

Malgré les efforts d’Olam, les populations considèrent encore élevés les prix de ces deux produits « Made in Gabon », au regard de « l’abondance » de la matière première sur le territoire national. Pour l’heure, l’entreprise ne vise pas encore l’exportation des produits, à en croire le directeur général de l’usine, Alkesh Dubey.