Toutes les fédérations sportives désormais logées au stade d’Angondjé !

C’est l’une des informations livrées par Alain Claude Billie By Nze, Ministre en charge des Sports qui a rencontré mercredi 27 juin 2018 à Libreville , les présidents des différentes fédérations sportives et le Comité National Olympique Gabonais (CNOG ) dans le cadre d’un dialogue de gestion pour une nouvelle vision du sport au Gabon .

Après les rencontres individuelles de prise de contact consécutives à sa nomination en mai dernier, Alain Claude Billie By Nze, ministre en charge des sports a convoqué les présidents des différentes fédérations sportives gabonaises dans le cadre d’un dialogue pour une meilleure gestion du sport au Gabon. En prélude aux échanges, Alain Claude Billie By Nze a annoncé certaines mesures parmi lesquelles la relocalisation de toutes les fédérations au sein du stade de l’Amitié sino-gabonaise d’Angondjé.

Selon Alain Claude Billie By Nze, les résultats des équipes nationales dans de nombreuses disciplines se sont révélés décevants voire médiocres ces dernières années et en deçà des attentes et de l’investissement de l’Etat. Désormais l’engagement de l’Etat sera proportionnel aux résultats des uns et des autres.

Le patron du sport qui était accompagné de sa ministre déléguée, Laetitia Diwekou, a tenu à préciser que cet échange avec les fédérations a été organisé pour recueillir les attentes, propositions et amendements des responsables sportifs pour de meilleures saisons sportives futures.

Par ailleurs, les équipes nationales ne devront plus participer aux compétitions internationales sans le quitus du ministère des Sports et pour contourner la difficulté liée à la subvention qui conditionne les fédérations pour l’organisation des compétitions locales, le ministre des sports a fait savoir que l’Etat devra instaurer des mécanismes appelant les entreprises et d’autres partenaires à s’investir dans le sport. Autant de mesures présentées par Alain Claude Billie By Nze pourtant largement boudées par les fédérations sous l’ère de l’ex ministre des Sports, Dr Nicole Asselé.

« Nous sommes d’accord avec la décision ministérielle et chacun prendra ses responsabilités comme le préconise le ministre. Nous ferons d’abord l’effort d’organiser des compétitions sur le plan national avant de songer à l’international » a déclaré Léopold Evah, le président de la Fédération Gabonaise de Basketball.

« En ce qui concerne le regroupement des sièges des fédérations au sein du stade de l’Amitié, cela constitue un motif de satisfaction. Désormais l’ensemble des athlètes et des fédérations pourront reconstituer les archives de leurs différentes disciplines » a-t-il ajouté.

La décision de relocaliser les fédérations au sein du stade de l’Amitié d’Angondjé vient contourner la difficulté du paiement des loyers par les présidents fédéraux qui pour certains ont, par le passé, été mis dehors pour non paiement, faute de subvention.