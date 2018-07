Tournoi Klash : Début de la deuxième édition ce mercredi

La 2e édition du tournoi inter-arrondissement de football, dénommée le Klash, démarre ce mercredi 18 juillet au stade de Nzeng-Ayong à partir de 13h. Pour le match d’ouverture dont le coup d’envoi sera donné par l’international Malick Evouna et l’ancien capitaine des Panthères Paul Kessany, le coach de la formation de Mvah Ac du 1er arrondissement d’Akanda Lazard Nkoulou a fait savoir que son équipe battra son adversaire de l’Olympique du PK5 (3-0) .

En ouverture de ce tournoi, l’assistance aura droit aux prestations artistiques de A2T, le célèbre groupe BGMFK, le freestyleur Igor Massandé, Don Kaff, le groupe de danse DSR Crew et l’humoriste Manitou et sa troupe, au stade de Nzeng Ayong. Le tournoi inter arrondissement le Klash, organisé par Sismar Sports, sera très riche en couleurs et émotions. Invité de l’émission le « Grand Mbandja » sur Gabon Première hier mardi, le coach Lazare Nkoulou de Mvah AC a dit qu’il gagnera sur la marque de (3-0) contre Olympique du PK5 en levée de rideau du Klash qui prendra fin le 12 aout prochain.

Des pronostics vite balayés du revers de la main par les joueurs de l’Olympique du PK5, représentant le 3e arrondissement de Libreville. Se considérant comme un compétiteur, le coach Lazare a indiqué qu’il ira en finale pour remporter la 2e édition Klash. Selon lui tout passe par une victoire (3-0) face à la formation du PK5. Cependant pour Youba Hans, chargé de la communication de l’Olympique du PK5, le football est un sport pacifique et non la bagarre.

Les déclarations du coach Lazare n’engagent que lui-même, car tout se jouera sur le terrain. En deuxième heure toujours pour le compte de la poule A , Ngando FC croisera le fer avec la formation de Ball FC en attendant les rencontres du samedi et dimanches