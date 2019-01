Tentative de Coup d’Etat : Les auteurs clairement identifiés !

C’est finalement six militaires pour la plupart agents en service à la compagnie d’honneur de la Garde Républicaine (GR) dont le lieutenant Kelly Ondo Obiang, présenté comme le meneur de l’acte manqué, qui sont les auteurs du coup d’Etat manqué du lundi 7 janvier dernier. L’assaut mené par les forces de défense et de sécurité a permis de venir à bout de deux et d’en arrêter deux autres après une courte cavale.

« Ils ont convaincu l’un des gendarmes, notamment l’adjudant Simon-Pierre Ekong, en service à l’escadron de la Gendarmerie nationale de se joindre à eux, à l’effet d’utiliser la radio et la télévision nationale pour informer l’opinion de ce qu’ils se sont emparés du pouvoir au Gabon », a expliqué le procureur de la République non sans manquer de préciser que le commando était poursuivi pour des faits constitutifs « d’atteinte à la sureté intérieure de l’Etat et de destruction des biens publics mobiliers et immobiliers ».