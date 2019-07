Annoncé pour le 12 juillet, le plan de numérotation à 9 chiffres destiné à anticiper la saturation du réseau de téléphonie mobile et de se conformer aux exigences internationales n’aura plus lieu à la date indiquée. Dans un communiqué paru, il y a quelques heures, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), a annoncé le report de quelques mois.

Le passage de huit à neuf chiffres des numéros de téléphone dans la téléphonie mobile au niveau national, conformément au plan de numérotation présenté par l’Autorité de régulation des communications et des postes (Arcep) il y a quelques semaines n’aura plus lieu le 12 juillet prochain. Dans une note lue sur Gabon 1ère par le directeur général de la régulation de l’Arcep, et reprise ça et là, le régulateur de la téléphonie mobile nationale se rétracte en repoussant de quelques mois encore, c’est-à-dire au 15 novembre prochain, l’effectivité de ladite mesure.

L’Arcep avance comme justificatif, des « raisons diverses ». Il faudra donc attendre la date du 15 novembre à 23 heures GMT soit, 24 heures (heure locale) pour probablement voir ce projet se matérialiser. En attendant, les usagers de la téléphonie mobile nationale continuent de fonctionner avec les numéros à huit chiffres. Présenté avec pragmatisme par les responsables de l’Arcep, le plan de numérotation gabonais vise à anticiper la saturation du réseau de téléphonie mobile et de se conformer aux exigences internationales en la matière. Sa matérialisation devrait en effet apporter des petites modifications au niveau des codes de références de chaque maison de téléphonie mobile.