La numérotation des chiffres dans la téléphonie mobile passera à neuf chiffres dès mi-juillet a annoncé l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep). L’enjeu de cette mutation, s’explique par la volonté de l’Arcep d’anticiper une éventuelle saturation du plan de numérotation national et de s’arrimer aux normes internationales.

La configuration à huit chiffres dans la téléphonie mobile passera dès juillet prochain à neuf chiffres. C’est ce qui ressort de la sortie médiatique de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) animée par son Président, Lin Mombo, en présence des opérateurs économiques de la téléphonie mobile. Cette mutation qui intervient plusieurs années après le développement au Gabon de la téléphonie mobile vise surtout à libérer le plan de numérotation national, présenté comme assez saturé.

« Avec la formule que nous avons, les opérateurs sont arrivés à saturation. En mettant un chiffre en plus, nous augmentons les plages des abonnés » a indiqué Lin Mombo. L’autre enjeu de s’arrimer à cette nouvelle formule de numéro est « la nécessité pour le Gabon, de se conformer aux règles internationales édictées par l’Union internationale de communication ».

Ainsi, avec cette nouvelle formule les numéros fixes ou privés seront précédés d’un 0 et d’un code double en fonction de la maison de téléphonie. 011 pour les fixes et 062 pour les numéros Libertis débutant par 02, 066 pour ceux débutant par 06, 074 pour les numéros Airtel débutant par 04 et 077 pour ceux commençant par 07 et enfin, 065 pour les numéros Moov débutant par 05. La numérotation pour les appels à l’international ne sera pas en reste. Grâce à cette formule, les maisons de téléphonie pourront acquérir jusqu’à 10 millions de nouveaux abonnés.