Taekwondo/Subvention : Le coup de gueule d’Anthony Obame !

Privé, et ce, sans aucune explication de la subvention accordée par les autorités gabonaises, Anthony Obame est très remonté. Une situation préjudiciable quand on sait que cette subvention constitue un apport considérable dans sa préparation comptant pour les différentes compétitions. Ce dernier a pourtant mené plusieurs actions, (Ndlr : audience avec le ministre de Sports Mathias Otounga Ossibadjouo en janvier dernier et courrier adressé au Premier ministre Emmanuel Issoze-Ngondet), pour dénouer cette situation. Malheureusement, ces tentatives demeurent, à ce jour, infructueuses.

Vice champion Olympique 2012, champion du Monde 2013, champion d’Afrique 2014 et 2018, Anthony Obame a affirmé que le récent titre acquis au Maroc, en mars dernier, sont autant de distinctions obtenues grâce au soutien de sa famille et des membres de son église. Ce laxisme des autorités gabonaises se justifie-t-il par le fait qu’il réside en Espagne ? Difficile d’y répondre ! Toujours est-il qu’Anthony Obame soutient mordicus qu’Emmanuel Issoze-Ngondet a ordonné le décaissement de sa subvention. Seul hic : depuis janvier, l’athlète gabonais n’a toujours rien perçu. Pire, la loi de l’omerta entoure cette situation.

Ce qui fait penser à Anthony Obame que des forces d’inerties bloquent sciemment ladite subvention. A quand la régularisation de cette situation ? Anthony Obame, l’athlète gabonais le plus titré du moment a besoin d’être dans les meilleures conditions pour continuer d’engranger des points qualificatifs pour les JO 2020. A quoi sert donc l’argent du fond de développement du sport, estimé à plus d’un milliards de FCfa ?