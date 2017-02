Taekwondo : Maria Mouegha parée d’or à l’Open de Luxor G2

Vice-championne d’Afrique en titre de sa catégorie, l’internationale gabonaise Maria Mouegha, bénéficiaire d’une bourse du comité olympique gabonais en Espagne s’est hissée sur la plus haute marche du podium de l’Open de Luxor qui a pris fin dimanche 19 février 2017 en Egypte chez les 67 kg dames.

Malgré la densité des talents de pas moins de 16O athlètes en provenance de 26 pays, Maria Mouegha a fait montre de tout son talent à toute épreuve devant ses challengers jusqu’en finale. Chez les hommes Antony Obame (+87 kg) qui n’était pas au meilleur de sa forme s’est contenté de la 2e place après sa défaite en finale.

Un résultat louable pour le Gabon représenté en Kyorugi par Maria et Anthony suscitant cependant une réserve pour le coach Ramos qui pense qu’il ya encore des erreurs à corriger chez ses poulains gabonais avec une adaptation à la nouvelle réglementation du taekwondo en vue de mieux aborder les prochaines compétitions.

Dans le classement final, l’Égypte a largement dominé les débats en remportant 20 médailles, dont 4 en or, 4 en argent et 16 en bronze, juste devant la Côte d’Ivoire (7 médailles, dont deux en or), l’Italie (7 médailles, dont une en or) .

Rappelons que l’Open de Luxor est une compétition entrant dans le cadre du ranking de la World Taekwondo Federation (WTF), qualificative pour les JO Tokyo 2020.