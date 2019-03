« Il fallait intervenir, la situation est à la limite dramatique. Les structures sanitaires privées sont pour la majorité des cas délabrés et ne répondent à aucune règle hygiénique avec des plateaux inexistants ou complètement dépassés. Et dire que les populations y allaient se faire ausculter ! », a confié un membre de la mission de contrôle des structures sanitaires. Répondant à la sollicitation du Ministre de la Santé Denise Mekam’ne, la mission de contrôle a énuméré les griefs retenus contre les structures sanitaires épinglées et les infractions observées. Du défaut d’autorisation d’ouverture à la pratique illégale de la médecine en passant par la non-conformité des plateaux techniques. Voici les principales infractions enregistrées.

« Les résultats des visites effectuées sur le terrain font ressortir à ce jour la fermeture définitive de 31 structures, la fermeture provisoire de 14 structures, 5 fermetures partielles et 14 averties. Seules 7 structures sur les 71 visitées étaient aux normes, soit 10% aux normes et 90% ne respectant pas les normes d’ouverture », a déclaré le service communication du Ministère sur la page facebook du Ministère de la Santé. A ces fermetures s’ajoutent 17 interpellations, 9 responsables placées sous mandat de dépôt…La mission d’inspection des structures sanitaires privées s’est poursuit dans la capitale ce jeudi 21 mars 2019 a annoncé le Ministère de la Santé.