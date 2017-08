Sports : L’AGPSI en tournée de sensibilisation dans les médias

Accompagné des membres de son bureau, le Président de l’AGPSI (Association de la Presse Sportive Indépendante), affiliée à l’Association Internationale de la Presse Sportive, (AIPS), Rodrigue Bekale Mezui a lancé hier, une série de séance de travail dans les rédactions de Gabonreview, l’Union ,TV+ ,TVS et Gabon 24. De Gabonreview à l’Union en passant par TV+, TVS et Gabon 24 , le message de la délégation de l’AGPSI a tourné autour de la vulgarisation et la présentation des projets à venir de cette organisation afin d’obtenir un nombre important d’adhésions des reporters sportifs.

« Nous avons lancé notre tournée inter-médias ce lundi avec pour objectif de voir le plus grand nombre de nos confrères adhérer à l’AGPSI pour quand semble nous soyons plus fort afin d’imposer le respect et la considération. On a compris qu’on doit se lever pour faire valoir nos droits, car c’est nous journalistes du privés qui traitons pratiquement à 80% mieux les activités sportives », a déclaré Rodrigue Bekale Mezui. Dans le cadre de cette visite qui va suivre ce mardi à Télé Africa ,Nour TV, Renaissance, et ce, jusqu’au jeudi 31 aout prochain dans d’autres médias comme RTN, le journal Tango, Télé Hermon, Radio Record etc, l’AGPSI a soumis à l’appréciation des rédactions visitées, la création d’une équipe de football des journalistes sportifs et l’organisation d’ici décembre prochain d’un séminaire de formation inhérent aux règles du handball, en perspective à la Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra en janvier 2018 à Libreville.

A l’initiative en janvier dernier d’un séminaire de formations des Hommes des médias, en prélude à la couverture médiatique de la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Gabon, l’AGPSI a pour mission entre autres de défendre les intérêts de sa corporation, outiller ses membres pour le meilleur traitement des informations à travers des séminaires et autres colloques.