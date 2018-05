Solidarité/Orphelinats : L’escarcelle pleine de Mamadou Sakho !

C’est sous la coupole de Yoka Events, que l’international défenseur français, Mamadou Sakho, arrivée hier en soirée à Libreville. Ce dernier ferra des dons dans certains orphelinats de Libreville dès ce mardi 15 mai 2018.

« J’étais déjà Libreville avec le Paris Saint Germain lors du match du Trophée de champions contre Bordeaux. J’avais trouvé les gens très accueillants. Mon but principal, c’est vraiment d’être au près des enfants, des orphelins au nom de mon association et visiter le pays. J’aime donner du temps et être auprès de mes frères Africains. Le Gabon parce que j’ai le sang africain, les gens sont chaleureux aimables », a déclaré le joueur de Cristal Palace à sa descente d’avion.