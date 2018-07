Solidarité nationale/FSBO : Un ancrage social intensifié en 2017

En 2017, plus de 1,4 milliards de francs CFA ont été injectés par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) pour matérialiser son empreinte sociales. Cette somme, en deca des dépenses liées aux initiatives en direction des populations en besoin d’aide entre 2015 et 2017 caractérise toutefois l’ « engagement solidaire » de la fondation d’être toujours au côté de la « famille ».

En 2017, l’ancrage de la fondation Sylvia Bongo Ondimba, (FSBO), en termes d’ « engagement solidaire » pour le bien être de la famille a été accentué. Cela matérialise le « choix de la maturité » promu par la fondation dans la cadre de sa stratégie d’action pour l’année qui vient de s’achever. Qu’il s’agisse du soutien aux personnes les plus vulnérables à prendre leur destin en main, à la dotation en matériel de mobilité aux personnes vivant avec un handicap, à l’intensification de la lutte contre les cancers féminins, au développement des soins de support au sein de la Maison d’Alice, ou encore à l’aide à la santé et à l’éducation, 2017 a été une année support aux actions menées par cette fondation depuis son lancement, il y a quelques années.

« Pour relever ces nouveaux défis, nous avons mis au cœur de notre engagement les notions d’entraide, d’unité, de solidarité, des valeurs fondamentales qui se sont largement exprimées dans toutes nos initiatives, aussi bien en faveur des jeunes, femmes et personnes fragilisées par les aléas de la vie », révèle Sylvia Bongo Ondimba, la Présidente. L’objectif de cette stratégie, « répondre au mieux aux besoins des communautés et favoriser leur autonomisation ». Pour matérialiser son action, plus de 1,4 milliards de francs CFA ont été injecté par la fondation. Cette somme moyennement en deca des investissements réalisés entre 2015 et 2016 traduit la volonté de la fondation de pérenniser son action sociale malgré la diminution des fonds destinés au financement des initiatives.

Malgré cette faiblesse qui n’a cependant pas entravée l’action de la Fondation au cours de l’année écoulée, celle-ci demeure focaliser sur ses ambitions de solidarité car, « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », comme le clame la maxime. C’est d’ailleurs, cet alignement stratégique qui traduit l’implication des partenaires dans « l’engagement solidaire » de la FSBO. Des partenaires qui ont, au même titre que la fondation, contribué à la solidarité partagée tant défendue par sa fondatrice.