Tel est l’objectif que s’est assigné l’association féminine, « L’appel des Mille et Une » et la Fondation Gertrude & François, (chapeautées respectivement par le Dr Nicole Assele et Wilma Sickout), accompagnées des artistes Monique SEKA, Charlotte DIPANDA, Grace DECCA et Daphne, ce 8 mars 2019, à l’occasion de la Journée internationale de la Femme. Ces dernières ont offert aujourd’hui des kits alimentaires, hygiéniques et autres produits pharmaceutiques aux pensionnaires du service gériatrie et gérontologie de l’hôpital de Melen et ceux du Centre National de Santé Mentale, situé à quelques encablures.

Sourires et pas de danses ! C’est la prouesse qu’a réussi à obtenir, des femmes du troisième âge, la délégation qui s’est rendue ce matin à l’Hôpital de Melen, dans la banlieue de Libreville. Ainsi, les 23 pensionnaires du service gériatrie et gérontologie ont pu joindre l’utile à l’agréable. Outre les dons constitués de kits alimentaires, ventilateurs, anti-inflammatoire, douleurs et dépresseurs, les résidants via une chanson de Grace DECCA ont oublié momentanément leur pénible quotidien. Il est notoirement connu que ces « vieillards » sont abandonnés par leurs familles respectives et ne doivent leur survie qu’à l’Hôpital de Melen.

Juste à coté, au Centre National de Santé Mentale, (CNSM), le scénario a été identique. Les 40 pensionnaires dont les huit femmes internées ont bénéficiées également de la générosité des bienfaitrices. Un geste, mieux un élan de générosité n’ayant pas laissé insensible le directeur du CNSM, Thiery BAYITO MOKOKO qui n’a pas manqué d’exprimer la gratitude de sa structure aux hôtes. S’agissant du choix opéré, la présidente de L’Appel des Mile et Une, Dr Nicole Asselé soutient qu’il est loin d’être fortuit. « (…) Nous avons choisi la couche la plus démunie, la plus faible. Nous avons pensé aux plus nécessiteux. Je pense que les vieux et les malades mentaux sont les plus faibles, voila pourquoi nous avons pensé à ces deux couches », a déclaré Nicole Assele.

Bon à savoir, « Chœur de Femme » est à sa première édition et résulte d’un partenariat noué entre « L’Appel des Mille » et la maison de production Direct Prod. Pour marquer cette première édition, un concert a lieu ce soir au Chapiteau du Jardin Botanique avec la particularité qu’il sera assuré de bout en bout par des femmes dont les artistes qui ont effectué le déplacement de l’Hôpital de Melen (présentatrice, chanteuse et musiciennes).