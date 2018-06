La gériatrie de l’hôpital de Melen a été visitée le week-end écoulé par le groupe congolais de rumba, Zaiko Langa Langa qui était accompagné du promoteur de l’évènement Direct Vintage Event, Direct Prod et de son partenaire, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Au centre de cette visite, un don de vivres, médicaments et équipements à l’endroit des personnes du troisième âge. Un geste symbolique qui matérialise le respect du groupe et de ses partenaires pour les personnes âgées, et ce, au moment où certains pensionnaires sont depuis des années abandonnés par leur famille.

Pour la surveillante générale du pôle gériatrie de Melen, « Il y a plusieurs structures dans le domaine de la santé à Libreville et le choix de la gériatrie montre la considération que vous accordez aux personnes âgées. C’est vraiment un geste d’amour qui nous touche énormément ». Du côté de la CNSS, cette action n’a rien d’extraordinaire vu qu’elle cadre avec son positionnement social. En effet pour le secrétaire général de la structure, Romaric Youmou, il s’agit avant tout « d’une action sociale qui (…) permet justement d’accompagner nos aînés qui se trouvent dans vos services ».

C’est donc par devoir professionnel et social que la CNSS s’est impliquée dans cette aventure pour non seulement soutenir le spectacle organisé samedi au Chapiteau d’Angondjé, mais également pour montrer aux aînés qu’ils ne sont pas abandonnés.

Jossart Nyoka Longo, leader du mythique groupe a voulu par cette action matérialiser le respect qu’il accorde à ces personnes qui selon lui, sont « l’œuvre de ce que nous sommes aujourd’hui ».