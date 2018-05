« Rassembler et raffermir les liens entre ressortissants du Haut-Ogooué (…) notamment ceux du deuxième arrondissement de la commune de Franceville », tel est le crédo de l’Association Okougha Mpougou qui rassemble plus de 3000 jeunes motivés par la cause humanitaire. Du secours aux sinistrés en passant par l’aide médicale, nutritionnelle, scolaire, financière pour la promotion des activités génératrices de revenus, à la formation l’association, s’engage sur tous les terrains. Pour le secrétaire général de l’Association, Dave Maverique Ngari, le but principal est de « raffermir les liens de fraternité afin de débattre et résoudre les problèmes qui nous concernent car, on s’est dit que personne ne viendra d’ailleurs régler de nos problèmes ».

En marge de ces questions, l’association jette également un regard sur les phénomènes de la délinquance et de l’insécurité, deux fléaux préoccupants au niveau du Gabon qui touchent aussi la commune de Franceville. Pour lutter contre ces deux fléaux, l’association organise souvent des campagnes de sensibilisation sur les dangers de ces penchants juvéniles. Mais pour Dave Maverique Ngari, ce n’est qu’en occupant les jeunes que ces questions pourraient trouver de réponse. C’est pourquoi des formations sont offertes à certains jeunes dans les domaines de la conduite et d’autres métiers.

« Depuis notre création, on a mis pas mal d’actions en place notamment en direction des jeunes dépourvus de moyens financiers à pouvoir regagner le banc de l’école », soutient le Secrétaire général. Après cinq ans de parcours, au regard des actions posées et des chantiers à venir, l’Association Okougha Mpougouse dit être sereine quant à l’avenir et appelle les ressortissants de Franceville, notamment ceux du deuxième arrondissement à se mobiliser autour de ce projet communautaire afin de « regarder dans la même direction ».