Sogatra : Les agents prolongent leur mouvement de grève

Face à la presse locale, les agents de la Société gabonaise de transport (Sogatra) en grève depuis quelques semaines, ont manifesté au sein de leur entreprise, leur volonté de poursuivre leur mouvement d’humeur. En cause, la situation d’instabilité professionnelle dans laquelle ils se trouvent depuis plusieurs mois. « Aujourd’hui, suite à la situation qui prévaut à Sogatra, tant au niveau salarial, managérial, comptable, fiscal que social, nous nous engageons à ne reprendre aucun service, qu’il soit minimum ou de manière globale », s’est exprimé le Président du Syndicat des acteurs du transport terrestre (Syatrat), Rodrigue Tsanga.

Selon ce dernier, « Il est temps que les plus hautes autorités jettent un regard approfondi sur la situation de la Sogatra » pour un règlement définitif des problèmes qui minent cette société paraétatique. Au nombre de ces problèmes, les impayés salariaux de l’ordre de 8 mois, la dette liée aux fournisseurs et partenaires ainsi que celle liée aux prestations sociales notamment auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la restructuration de l’entreprise avec en ligne de mire, une réduction des effectifs de l’entreprise au regard de son capital social. Toute chose qui doit conduire à la relance des activités de l’entreprise dont le projet a été évoqué entre le ministre de tutelle Justin Ndoundangoye et les partenaires sociaux internes de l’entreprise. Pour les agents grévistes, c’est la seule façon de remettre sur pied cette entreprise dont l’horizon est plus que jamais incertain. Nous y reviendrons…