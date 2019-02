Sogatra/audit : Fin de la crise ?

Le problème de la Société gabonaise de transport a toujours été sa masse salariale élevée, et les résultats de l’audit réalisé par le Cabinet Deloitte viennent de le confirmer. Lequel audit révèle des « anomalies » qui accablent la structure. Des directions composées d’une pléthore de services, des directeurs et chefs de service dotés d’un personnel de cabinet, des employés fictifs, en retraite, des faux agents décédés, des fonctionnaires en double rémunération et une pratique de détournement des recettes, voilà les causes qui expliquent l’origine de la mauvaise gestion et qui rend la Sogatra non compétitive et toujours dépendante de l’Etat. A quoi peut bien service tous ces services alors que l’entreprise a plus besoin d’une main d’œuvre technique que tertiaire ?

C’est la question qui a toujours été posée devant les mouvements d’humeurs à répétition des agents. Mouvements durant lesquels, certains chiffres comme le nombre élevé des employés ont toujours été mis à nu. Cet audit s’il révèle des dysfonctionnements graves, il permettra surtout au gouvernement, de « prendre impérativement des mesures sévères et urgentes ». Dont, la fonte de directions et plusieurs services inutiles, la suppression de plusieurs postes et primes injustifiées, la réhabilitation du parc automobile, le Montage d’une unité de réparation et de maintenance et l’installation d’un système fiable d’information et de comptabilité pour « une meilleure traçabilité des recettes d’exploitation ».

« Depuis deux semaines, une équipe de techniciens du fournisseur Brésilien Marcopolo procède actuellement à un diagnostic complet et évalué de la centaine de bus récupérables. Le devis complet et la nature des mesures définitives à prendre immédiatement seront sur la table du Premier ministre dans les prochains jours », a fait savoir le ministre des transports, Justin Ndoundagoye.