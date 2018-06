Social : Les veuves honorées à Port-Gentil !

Animée par Mesdames Pépecy Ogouliguende et Scolastique Maganga, respectivement Présidente et Vice-présidente de l’ONG Malachie, la rencontre qui s’est déroulée au quartier Trois Filaos, a donné l’occasion de sensibiliser l’assistance sur les droits des veuves et des orphelins. Objectif : favoriser leur accès aux services judiciaires et renforcer leur protection juridique. Les deux conférencières ont également communiqué sur les mesures prises par les plus hautes autorités de la République visant à améliorer les conditions de vie des conjoints survivants et par la même occasion de créer un environnement social et politique favorable à la mise en œuvre du plan décennal inhérent à pour l’autonomisation de la femme gabonaise.

En deuxième partie de la rencontre la projection d’un film pédagogique sur les droits des conjoints survivants, réalisé par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a été bien appréciée. Au total, près de 500 personnes ont été impactées par cette activité qui n’a pas laissé les bénéficiaires insensibles. « Nous remercions vivement le Ministre Otandault d’avoir pensé à nous et demandons que ce genre d’activités se multiplie, car d’autres femmes devraient également bénéficier de toutes ces informations », a déclaré l’une des participantes à l’issue de la rencontre.