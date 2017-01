Après la signature la semaine dernière d’une convention de financement de 130 milliards affectés au programme d’appui aux réformes économiques et financières initié par le gouvernement gabonais, deux autres conventions de prêt viennent à nouveau d’être signées le 14 janvier dernier à hauteur de 56,4 milliards de francs la première pour l’employabilité des jeunes et 833 milliards de FCFApour la seconde, destiné à la diversification de l’économie.

« Ce financement répond aux besoins du Gabon dans la quête de diversification de son économie » a déclaré Ali Laminé Seine, représentant résidant de la BAD. L’institution envisage d’étaler sur quatre années le décaissement de l’enveloppe allouée à la diversification de l’économie.

Ces deux prêts permettront au gouvernement gabonais de soutenir non seulement son économie sociale (agriculture, la santé, l’eau et l’électricité) mais de financer l’amélioration de la protection sociale tout en finançant les programmes de lutte contre le chômage des jeunes avec pour but de parvenir à améliorer les conditions de vie des populations. « Cette enveloppe servira à réaliser des études d’impact et d’enquêtes sectorielles sur les systèmes de formations professionnelles, la réhabilitation et l’équipement de 7 centres de formation professionnels, la réhabilitation et l’équipement de 10 établissements d’enseignements techniques, la formation des agents des ministères et établissements concernés » a soulignéEloi Nzondo, Ministre du Travail.