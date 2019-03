Sécurité sociale Gabon/France : La partie française édifiée !

Cette rencontre entre les deux délégations gabonaise et française a permis d’échanger sur la liquidation des pensions et rentes, de l’évolution et du suivi des dossiers des ressortissants français ayant travaillé au Gabon. Rappelant l’évolution de la législation des deux pays depuis la signature de la convention liant les deux pays en 1980 et sa mise en œuvre en 1983, Prisca Opérina, Directeur des Prestations Techniques à la CNSS est revenue sur les difficultés liées à la régularisation de la créance maladie, transfert des cotisations sociales, actualisation des formulaires des pièces exigibles ainsi qu’au traitement et l’avancement des dossiers du fait de l’évolution du contexte économique et social du Gabon. « La situation du Gabon est compliquée. Pour ma part, je doute fort de la capacité du Gabon à tenir longtemps ses engagements vis-à-vis des travailleurs français. Dieu seul sait que je ne suis pas le seul a pensé de la sorte. Plusieurs d’entre nous retraités ou en activités, sommes sceptiques » nous a confié un retraité français qui a requis l’anonymat.

Un engagement qu’entend respecter la CNSS qui par son Directeur des Prestations Techniques est revenu sur les résultats de l’opération de recensement physique des pensionnés dans l’Hexagone. Laquelle opération a permis à la CNSS de mettre à jour le fichier des retraités. La séance de travail s’est achevée par un échange sur le partenariat en perspective entre la CNSS et le Groupe Humanis, les rencontres administratives avec la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), lors du récent séjour professionnel en France du Directeur Général, Dr Nicole ASSELE. La CNSS devrait tirer profit des expériences de ces différents partenaires de façon à améliorer la qualité de ses prestations aux bénéfices et ayants-droit. Environ 1400 pensionnés et rentiers sont installés en France et dans les autres pays d’Europe.