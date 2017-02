Secteur pétrolier : Premier contrat EPCI pour Bourbon

Satisfait du contrat décroché auprès de Total Gabon et conclu malgré des résultats au quatrième trimestre 2016 décevants, ce projet constitue l’opportunité pour les responsables du groupe Bourbon de faire valoir leur capacité à tenir leurs engagements. « Ce projet global permet aux équipes Bourbon comme à celles de nos partenaires gabonais, de démontrer notre capacité à apporter aux clients les meilleurs solutions de services intégrés à un coût compétitif » souligne un responsable de l’entreprise.

C’est au second trimestre 2017 que les travaux d’installation conformément au contrat seront lancés. Pour y arriver, Bourbon annonce la contribution d’acteurs spécialisés en fourniture d’équipement comme Cortez Subsea ou encore Wood Group pour l’ingénierie du pipeline. De même, l’entreprise annonce l’implication de ses navires MPSV, ROVs et PSV pour le soutien des opérations de plongée et l’installation de la conduite qui sera posée sur une distance de 25 km.

Avec à peine deux ans d’existence au Gabon, Bourbon figure parmi les entreprises spécialisées en fourniture de services maritimes pétroliers qui gardent le cap même malgré un contexte économique difficile pour les compagnies pétrolières et les sociétés affiliées, minées par la réduction des investissements et des projets d’exploration dans le secteur en recul du à un baril à 52 dollars contre 99 dollars en 2014.

Cependant « la résilience du groupe malgré un marché difficile est effective » assure l’un des responsables de l’entreprise. C’est en partie à cause de l’évolution favorable du taux de change courant de l’euro-dollar et au rebond de l’activité vers les autres pôles d’activité notamment en Amérique que l’entreprise tient. Face aux difficultés actuelles, la société Bourbon présente dans 50 pays, ne dévie pas de sa volonté d’être un leader mondial en matière de services maritimes offshore pétroliers.