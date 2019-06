Secteur Bois/Gabon Wood show : Place à la deuxième édition

Après une première édition à succès, Gabon Wood show, l’un des rares salons dédiés à l’exposition des produits ligneux, outils de transformation de bois et équipements forestiers en Afrique redémarre. Une deuxième édition qui promet de belles surprises.

La trajectoire empruntée par le Gabon depuis 2009 dans la valorisation de son secteur bois explique, aujourd’hui, la dynamique perceptible dans ledit domaine. Si les visées des plus hautes autorités consistent à parvenir à un mariage irréprochable entre exploitation forestières et préservation de cette ressource, le Gabon Wood show, (Ndlr : évènement réfléchi il y a juste un an) s’inscrit dans cet optique.

Pour la deuxième fois consécutive, Gabon Wood show ré-ouvre donc ses portes avec, comme lors de la première édition, des ambitions basées sur des opportunités de rencontres entre professionnels du bois, découvertes de nouvelles technologies et l’acquisition des nouveaux savoirs à même d’impacter sur la qualité des produits proposés à sa clientèle.

La rencontre aura lieu du 24 au 26 juin prochain à Libreville avec pour point focal, une exhibition qui mettra en exergue, les produits et innovations les plus récentes dans l’industrie du bois et de la foresterie dans la région.